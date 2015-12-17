Путин: Возможный обмен Ерофеева и Александрова на задержанных украинцев должен быть равноценным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин сказал на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, собирается ли РФ менять незаконно задержанных украинских граждан Надежду Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, Станислава Клыха и многих других на задержанных силами АТО в Луганской области российских спецназовцев Ерофеева и Александрова.

“Вы назвали там двух-трех человек… которых предлагаете менять… А потом начали длинный список, на кого вы их хотите поменять. Обмен должен быть равноценным”, - заявил Путин.

Он отметил, что этот вопрос необходимо спокойно обсудить с украинскими властями, и “продолжить то, на чем мы всегда настаивали, и то, что предлагает президент Украины, – нужно освобождать людей, которые удерживаются как с одной стороны, так и с другой”.

Путин заявил, что прежде всего это касается людей с Донбасса и военнослужащих, задержанных на востоке Украины.

“Обмен должен быть равноценным”, - заявил Путин.

Читайте такжеПутин наконец-то признал, что россияне на Донбассе "решают" вопросы в военной сфере

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2014 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает дело против них.

На начале декабря 2015 р. один из адвокатов украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко Марк Фейгин посетил Киев для изучения перспектив обмена его подзащитной. По данным адвоката, власти РФ хотели бы обменять Савченко выгодно для себя, например, на снятие санкций.

По данным МИД Украины, в тюрьмах России находятся 11 граждан Украины, которых Киев считает политическими заключенными.