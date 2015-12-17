Путин сегодня впервые публично подтвердил наличие российских войск на Донбассе - Порошенко
Президент Петр Порошенко заявляет, что сегодня президент РФ Владимир Путин впервые публично подтвердил наличие российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.
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«Я проинформировал господина Столтенберга о численности российской группировки оккупационных войск на востоке страны», - отметил он.
«Сегодня президент РФ впервые публично подтвердил наличие войск РФ на оккупированном востоке», - отметил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 декабря, на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН по поводу ввода российских кадровых военных на Донбасс, Путин признал, что Россия отправила на восток Украины людей для «решения определенных вопросов, в частности в военной сфере».
«Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в частности в военной сфере, но это не означает, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу», - сказал Путин.