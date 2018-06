В НАТО удивлены сообщениями о якобы "размораживании" отношений с Россией

Так по просьбе собственного корреспондента УНИАН в четверг в Брюсселе дипломатический источник в штаб-квартире Северо-Атлантического альянса прокомментировал соответствующую информацию, распространенную рядом СМИ.

Как известно, в среду в Брюсселе на пресс-конференции генсек альянса сказал, что проведение Совета НАТО-Россия "is not about going back to business as usual" – не о возвращении к состоянию вещей, какими они были раньше. "Совет является частью нашего политического диалога, и он никогда не был приостановлен. Поэтому не возможно восстановить то, что никогда не было приостановлено", - сказал Столтенберг. При этом он сообщил, что сейчас рассматривается возможность проведения очередного заседания Совета НАТО-Россия, повестка дня и дата которого еще не определены.

Читайте такжеВ НАТО не собираются "как всегда" сотрудничать с Россией, пока она не выполнит Минские договоренности - Климкин

"Никаких новостей в том, что сказал генеральный секретарь, нет. Наши отношения остаются такими, какими и были – в апреле прошлого года мы решили приостановить практическое сотрудничество, вместе с тем, каналы для дипломатического и политического диалога с Россией, в частности, в формате Совета НАТО-Россия, остаются открытыми. И это – не новость", - сказал дипломат.

Он напомнил, что со времен кризиса в Украине состоялось два таких заседания. "Совет остается основой для политических и дипломатических консультаций, и этот формат является не только необходимым, но и полезным для доведения до Москвы необходимых сигналов. Тем, кто видят новости в том, чего нет, стоит читать то, что было написано до них", - добавил дипломат.

Как известно, министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО, которое состоялось в среду, 2 декабря в рамках встречи министров иностранных дел стран-членов альянса, сообщил, что все министры заверили его в том, что отношения НАТО с Россией нормализуют тогда, когда будут выполнены Минские договоренности.