Прекращение огня - не завершение конфликта: в НАТО считают, что РФ не выполнит Минские соглашения в срок

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, установление на Донбассе режима прекращения огня не означает завершения конфликта. Между тем Бридлав также заявил, что Россия продолжает поддерживать боевиков на юго-востоке Украины.

«Маловероятно, что все условия, достигнутые в Минске, будут выполнены к концу года», - сказал он.

Читайте такжеВ НАТО не собираются "как всегда" сотрудничать с Россией, пока она не выполнит Минские договоренности - Климкин

Напомним, что срок действия Минских соглашений, достигнутых в феврале, истекает 31 декабря 2015 года. Российская сторона настаивает на том, что действие соглашений должно быть перенесено на 2016 год, с чем категорически не согласна украинская сторона. Украина в частности настаивает на том, что если Минские соглашения не будут выполнены в срок, то санкции против России должны быть продлены.