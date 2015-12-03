Активисты призывают предотвратить дерибан бюджета Днепропетровской области советом старого созыва

Как сообщает «Днепропетровская панорама», на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос об областном бюджете на 2016 год.

Общественники Днепропетровска намерены заблокировать сессию, которая может пройти в пятницу, 4 декабря. По их мнению, принимать бюджет должны депутаты нового созыва, так как они и будут нести за него ответственность. Кроме того, цифры областного бюджета спешат назвать еще до принятия государственного.

«Господин Удод планирует провести незаконную сессию областного совета с предыдущим составом депутатов. Приглашаем патриотов и активистов нашего города в пятницу, на 10.00, в здание областного совета, чтобы не дать возможности провести незаконную сессию», – написал на своей странице в Facebook днепропетровский общественник Тарас Здреник.

Активисты отмечают, что причиной решения о проведении сессии может быть то, что в новом созыве бывшая «Партия регионов», а ныне – «Оппозиционный блок» не имеет большинства (в совете предыдущего созыва регионалы имели 72 голоса, что позволяло им принимать любые решения, а в новом – только 46).

«Жадность и ненасытность реваншистов из Партии регионов не дают им покоя, подталкивая отхватить очередной кусок областного бюджета, нарушив при этом закон Украины. Но для них это норма. Понимая, что большинство новых депутатов являются патриотами своего региона и не дадут возможности протянуть шкурные вопросы, они и приняли столь беззаконное решение», – считает Тарас Здреник.

В свою очередь, внефракционный народный депутат Андрей Денисенко также сообщил, что ему стало известно о проведении сессии облсовета.

«Вырисовывается эдакий маленький бюджетный дерибанчик», – считает нардеп.

При этом он отметил, что новоизбранные депутаты от «Оппозиционного блока» отказываются регистрироваться в областной территориальной избирательной комиссии и получать временные удостоверения.

«Это чтобы не было регламентных двух третей депутатов для учредительной сессии нового состава облсовета, а был формальный повод собрать старый, однозначно «вилкулоидный» облсовет, принять все, что нужно, не оставив ни крохи областного бюджета всяким там вновь избранным демократам с патриотами», – написал он на своей странице в Facebook.