В Вильнюсе началась встреча Порошенко и Грибаускайте (фото)

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

«Начались переговоры Порошенко и Грибаускайте», - написал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины отбыл с визитом в Литву. В рамках визита Порошенко планирует встретиться с премьер-министром Литвы Альгирдасом Буткявичюсом.

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Планируется, что Порошенко и Грибаускайте откроют Украинско-Литовский бизнес-форум.

Кроме того, Порошенко и Грибаускайте примут участие в Восьмом заседании Совета президентов Украины и Литовской Республики, после которого запланировано подписание двусторонних межгосударственных документов. По результатам двусторонней встречи и заседания Совета глав лидеры Украины и Литвы проведут совместную пресс-конференцию.

Также глава Украинского государства проведет встречу с председателем Сейма Литовской Республики Лореттой Граужинене и с представителями украинской общины и возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Вильнюсе.

Запланировано также интервью Порошенко ведущему литовскому телеканалу LNK, сообщает пресс-служба президента.