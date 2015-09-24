Тука просит Литву помочь в разминировании Луганщины

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука обратился к Литовской Республике с просьбой помочь в разминировании территории Луганской области.

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, просьба была озвучена на сегодняшней встрече Тука с делегацией Посольства Литовской Республики в Украине.

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"Хочу в первую очередь поблагодарить за ту помощь, которая была оказана Литвой, за дипломатическую помощь в процессе ведения переговоров в Минске. Сегодня с утра мне сообщили, что в Минске достигнута принципиальная договоренность о проведении восстановительных работ, связанных с ремонтом поврежденных линий электропередач. Это очень важный вопрос для всей Луганской области, поскольку на сегодня вся область питается от одной линии, которая не раз была повреждена", - отметил руководитель ВГА.

Он также подчеркнул: "На данный момент одна из основных проблем у нас в регионе - это обеспечить разминирования прифронтовых территорий для проведения ремонтных работ. Я хотел бы обратиться к вам с просьбой в кратчайшие сроки направить в Луганскую область группы саперов, которые бы помогли нашим саперам провести разминирование опасных участков".

Также Тука попросил делегацию реализовывать программу, благодаря которой дети из Луганской области могли бы выезжать на каникулы в Литву и страны ЕС на отдых.

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«Мы как раз сегодня были на Луганской ТЭС и там услышали проблему по линии электропередач. Спасибо за ваши просьбы, мы их обязательно рассмотрим. Наша цель, на данный момент, найти инфраструктурные проекты, для реализации которых мы могли бы задействовать наши ресурсы и даже привлекать другие страны», - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы Марюс Януконис.