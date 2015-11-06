В Москве учредили фонд, который будет помогать беженцам, боевикам и дезертирам возвращаться в Украину

Как передаёт корреспондент УНИАН, по информации организаторов, причиной создания Фонда стало ужесточение миграционных правил для граждан Украины на территории РФ с 1 ноября 2015 года.

"Фонд создаётся для того, чтобы соотечественники, выехавшие из Украины, и в него обратившиеся, смогли получить своевременную юридическую, правовую и иную помощь и поддержку, а в случае нарушения их прав не остались без внимания российского государства, СМИ и широкой общественности", - говорится в обращении фонда.

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Кроме этого Фонд нацелен на помощь в организованном и добровольном выезде граждан Украины из России без применения дополнительных ограничительных санкций в случае несвоевременного оформления необходимых документов.

Как отметил один из организаторов Фонда Валентин Халецкий, кроме желающих вернуться в Украину есть большое количество людей, которым грозит уголовное преследование за участие в боях против Вооруженных сил Украины на стороне РФ, а также лиц, которые скрылись на территории РФ от мобилизации.

"Есть категория людей, которым не желательно уезжать в Украину. Мне ФМС один чиновник сказал, а почему они не могут выехать в Казахстан или Зибабве, где их не будут преследовать. Однако это требует дополнительных расходов, это только в Европу магическим способом попадают тысячи людей. В нашем случае у людей вряд ли есть такие средства", - сказал Халецкий.

Ни этом он отметил, что миграционные правила для граждан Украины с неподконтрольных украинским властям частей Донецкой и Луганской областей, не изменились, но на стороне боевиков воюют лица и с других областей Украины. Фонд намерен создать кол-центр для быстрого реагирования на возникшие проблемы соотечественников.

Как сообщал УНИАН, 30 октября МИД РФ напомнил, что с 1 по 30 ноября граждане Украины, находящиеся на территории Российской Федерации свыше трех месяцев, обязаны определить свой статус и получить соответствующие разрешительные документы в подразделениях ФМС.

22 июля 2015 г. глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский заявил, что гражданам Украины с 1 ноября может быть закрыт въезд в РФ на три года в случае неполучения разрешительных документов, исключение останется только для жителей Донецкой и Луганской областей.

По данным ФМС, на сегодняшний день в РФ находится 2,642 млн граждан Украины, из них 1,038 млн покинули восточные области Украины из-за боевых действий.

По состоянию на 31 января 2014 года ФМС РФ запретила въезд в Россию почти 28 тыс. граждан Украины за нарушение российского законодательства.