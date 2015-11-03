Порошенко подписал закон, разрешающий иностранцам служить в рядах ВСУ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

Законом № 716-VIII, который был принят Верховной Радой 6 октября, иностранцам и лицам без гражданства предоставляется легальная возможность службы по контракту в ВСУ и других воинских формированиях. Таким образом будет повышена боеспособность ВСУ и других воинских формирований, страна получит несколько боеспособных, опытных и мотивированных подразделений уровня батальона общей численностью до тысячи человек.

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За счет иностранцев, которые войдут в ряды ВСУ и другие воинские формирования, также уменьшится необходимость призыва на военную службу во время мобилизации на особый период граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства».

Данным законом внесены изменения в Закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым к категории военнослужащих приравниваются иностранцы и лица без гражданства, которые в соответствии с законом проходят военную службу в ВСУ.

Также внесены изменения в статью 5 Закона «О Вооруженных силах Украины», согласно которым отдельные должности работников ВСУ могут комплектоваться гражданами, которые проходят альтернативную (невоенную) службу в порядке, определенном законом.

Согласно закону, иностранцы и лица без гражданства, которые в соответствии с законом впервые принимаются на военную службу в ВСУ, берут официальные обязательства неукоснительно соблюдать Конституцию и законы Украины, добросовестно выполнять обязанности военной службы.

Ужесточена уголовная ответственность за финансирование наемников с целью использования в вооруженных конфликтах. Изменениями в статью 447 Уголовного кодекса Украины предусмотрено, что вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя, захват государственной власти, препятствование деятельности органов государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Те же деяния, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Такие действия, приведшие к гибели человека, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Предусмотрено, что участие наемника в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.