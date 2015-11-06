Один из депутатов БПП уже предлагал Порошенко свою кандидатуру на пост генпрокурора (видео)

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Виктор Чумак, которому прочат пост генерального прокурора Украины, уже предлагал свою кандидатуру президенту Украины Петру Порошенко.

Читайте такжеПо факту посягательства на жизнь Шокина открыли дело

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1". Чумак сказал, что у него был подобный разговор с президентом два месяца назад, но Порошенко ничего не ответил на такое предложение.

Напомним, электронная петиция на сайте президента, которая предлагает уволить генерального прокурора Виктора Шокина и провести открытый и прозрачный конкурс на эту должность, собрала 25 тысяч подписей.