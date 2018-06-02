Советский специалист для "новой" Генпрокуратуры

Отставка Виталия Яремы была предрешена задолго до того, как он написал заявление. Еще осенью прошлого года новоизбранный парламент, подогреваемый общественным недовольством из-за медлительности ГПУ в расследованиях преступлений против Майдана, начал бурлить и обсуждать возможные кандидатуры нового генерального прокурора. В самой же прокуратуре Яремой были недовольны с момента его назначения 19 июня 2014 года. Самая мягкая формулировка главной претензии к главе ГПУ от прокурорских звучала примерно так: «Не может прокуратурой рулить милиционер». Вероятно, доля правды в этом была: профессиональные качества Виталия Яремы как оперативника не помогли ему пресечь коррупционные скандалы в возглавляемом ведомстве. В частности, заместитель главы ГПУ и его ближайший соратник Анатолий Даниленко стал фигурантом журналистского расследования относительно незаконного присвоения земельного участка в 140 гектаров (это даже больше Межигорья Януковича).

Пик критики Виталия Яремы пришелся на годовщину разгона студенческого Евромайдана 30 ноября 2014 года. Вспоминая тяжелейший в истории Украины год, общественность осознала, что ни один чиновник, принимающий решение о разгоне, или командир «Беркута», отдающий соответствующие приказы, не ответил за это преступление. Более того, подозреваемый в массовых расстрелах безоружных граждан в феврале минувшего года Дмитрий Садовник, уже находясь под следствием, «неожиданно» сбежал с территории Украины. Также ГПУ, по мнению общественности, расследовала высказывания экс-регионалов и коммунистов, публично поддерживающих сепаратизм, мягко говоря, не эффективно.

Не менее важный «звоночек» прозвучал и от европейцев: так как ряду экс-чиновников, бежавших вместе с экс-президентом Виктором Януковичем, в Украине так и не были предъявлены подозрения в совершенных преступлениях, в ЕС заговорили о возможности снять с них введенные год назад санкции уже в марте …

В итоге, ближе к зиме, парламентский комитет по вопросам противодействия коррупции признал неудовлетворительной работу Генпрокуратуры. А комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с коррупцией взялся собрать 150 подписей своих коллег, дабы вынести на рассмотрение вопрос о недоверии генеральному прокурору. Предполагалось, что нужное количество подписей будет собрано до 6 февраля – дня, когда Виталия Ярему пригласили отчитаться перед парламентом за проделанную с момента назначения работу.

Впрочем, к этому дню депутатских подписей не хватало. Было собрано 142 из 150 необходимых (ряд парламентариев из Блока Петра Порошенко не горели желанием отправлять Ярему в отставку, а кто-то даже, изначально подписав коллективный документ, затем отозвал свои подписи). К тому же, стоит отдать должное и выступлению генпрокурора в Верховной Раде в минувшую пятницу. В частности, он отчитался в продвижении по многим резонансным делам – и по расстрелам на Майдане, и по похищенным командой Януковича деньгам, и о посещении здания на Резницкой Ринатом Ахметовым…

«Мутное» назначение

Тем не менее, уже в понедельник, 9 февраля, информпространство взорвала новость о принятом президентом заявлении генпрокурора об отставке. Это было далеко не первое с момента назначения Яремы генпрокурором его заявление – но, первое, которое Петр Порошенко согласился принять. «Ярема подал в отставку. В связи с этим появилось очень много оптимистов. Как будто с увольнением генпрокурора что-то изменилось в системе прокуратуры. Лично я не воспринимаю отставку как победу, хотя моя подпись за увольнение Яремы была. Несмотря на Махницкого и Ярему, прокуратура остается типично пшонковской, и новый генпрокурор должен эту ситуацию исправить», - написал на своей странице в Facebook народный депутат от Блока Петра Порошенко Егор Фирсов.

Источники в Администрации президента также сообщили, что вместе с Виталием Яремой из ГПУ уходят и его ближайшие соратники – вышеупомянутый фигурант коррупционного скандала Анатолий Даниленко, а также – Олег Залиско и Олег Бачун. Казалось бы, это вполне соответствует запросу общества и требованиям народных депутатов. Но автоматически встал новый конфликтный вопрос – личность возможного преемника Яремы.

После отставки главы ГПУ «на хозяйстве» в ведомстве в качестве и.о. остался один из замов – долгожитель прокуратуры Виктор Шокин. И.о. он побыл лишь пару часов – во вторник Верховная Рада утвердила его назначение. Правда, со скандалом: уже после положительного голосования за назначение Виктора Шокина на должность генерального прокурора, часть парламентариев «взбунтовались». Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, в кулуарах Верховной Рады, начал требовать срочного переголосования по кандидатуре Шокина в 16-00, так как, по его словам, часть депутатов не голосовали – но голосовали их карточки. Ряд депутатов «Самопомощи», а также – внефракционных парламентариев, в том числе, Борислав Береза, также отметили факты кнопкодавства.

На момент выхода данного текста в публикацию окончательное решение о переголосовании парламентом принято не было.

Старая гвардия советской закваски

Личность 62-летнего Виктора Николаевича примечательна не только тем, что он является, по данным СМИ, кумом Петра Порошенко. Хотя и это немаловажный факт в биографиях нынешних властьимущих, учитывая заявленные люстрацию и борьбу с коррупцией (в том числе, кумовством). И то обстоятельство, что ныне беглый экс-генпрокурор Виктор Пшонка тоже был кумом президента – беглого (опять же) Виктора Януковича.

Начав свою карьеру в прокуратуре в 1980 году, Виктор Шокин трудился старшим следователем в одном из районов столицы еще при Владимире Щербицком, возглавлявшем УССР. С 1989 года а, затем, после обретения Украиной независимости и до завершения президентской каденции Леонида Кравчука, Шокин занимал должности старшего следователя и следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киева. Два президентских срока Леонида Кучмы для Шокина и вовсе стали прорывом – он поднялся по карьерной лестнице с должности начальника отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями по борьбе с организованной преступностью прокуратуры Киева до следователя по особо важным делам Управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины. А в 2002 году впервые занял пост заместителя генерального прокурора Украины.

Потрудившись с 2002 по 2003 год замом главы ГПУ, коим на тот момент был Святослав Пискун, Шокин, якобы имевший проблемы со здоровьем, вышел на пенсию. К слову, проблемы со здоровьем, ставшие причиной ухода на покой, странным образом совпали с увольнением Пискуна с должности. А после Оранжевой революции и возвращения в ГПУ Пискуна, «выздоровел» и вернулся в ведомство и Шокин. Тогда поговаривали, что поспособствовал этому возвращение тогдашний секретарь СНБО – Петр Порошенко. Виктор Шокин, если верить слухам, в свою очередь, отблагодарил Петра Алексеевича тем, что сыграл большую роль в закрытии уголовных дел, возбужденных в своем время против последнего.

В публичной плоскости Шокина отметился не менее ярко: во время его работы в ГПУ ведомство занималось (правда, не очень успешно) расследованием нашумевших дел – убийства Георгия Гонгадзе и отравления тогдашнего президента Виктора Ющенко. Кроме того, Шокин использовал для самопиара и громкое, однако, развалившееся дело, к которому он непосредственно приложил руку – тогдашнего главы Донецкого облсовета Бориса Колесникова, который, проведя несколько месяцев в СИЗО, вернулся на свободу и, будучи одним из символов-«мучеников» тогдашней оппозиции, стал одним из лидеров Партии Регионов.

Кстати, любопытным является и то обстоятельство, что на высоких должностях в разных прокуратурах Украины пристроена почти вся семья нового генпрокурора: Татьяна Горностаева, дочь - заместитель прокурора Одесской области, сват - Николай Горностаев - зампрокурора Днепропетровской области, а зять - Алексей Горностаев - трудится заместителем прокурора Киевского района Одессы.

Временный выбор без выбора

Собственно, такой бэкграунд Виктора Шокина может быть как плюсом, так и минусом в его работе после возможного назначения генпрокурором, считает украинский политик, депутат нескольких созывов Верховной Рады Тарас Чорновил: «Основная его проблема состоит в том, что парламент будет находиться к нему в постоянной оппозиции… Так как различные группы депутатов как из Оппозиционного блока, так и из фракций, представляющих коалицию, хотели бы иметь ГПУ под своим контролем», - рассказал он УНИАН.

По словам Чорновола, в этой связи Шокин неизбежно столкнется с критикой, а любая его ошибка будет стоить репутационных потерь не только ему, но и президенту, креатурой которого он является. «Политические атаки на Шокина будут регулярными», - полагает Тарас Чорновил.

По его мнению, понимая это, новый генпрокурор вряд ли будет «копать» под кого-то из нынешних спонсоров любых парламентских политических сил, «чего и ожидают, и, в то же время, опасаются и в «Народном фронте», и в Оппозиционном блоке». А вот ускорение результатов расследований относительно Януковича и Ко Виктору Шокину вполне по силам. «В этом смысле Шокин – не самая худшая кандидатура и, однозначно, он лучше Яремы. К тому же, сейчас у него есть мотив дать серьезные результаты по расследованию деятельности команды Януковича… Шокин и при Яреме тянул на себе часть оперативной работы по этим делам. И, думаю, раскрутка будет сильной. Это его стиль, его специализация и это его старые клиенты», - рассказал Чорновил.

«Я прошу оперативно рассмотреть и поддержать мое представление на назначение генеральным прокурором Украины Виктора Шокина. Он уже встречался с большинством фракций, я уверен, на большинство произвел хорошее впечатление», - говорил с парламентской трибуны президент Украины Петр Порошенко, представляя кандидатуру нового главы ГПУ во вторник, 10 февраля. По словам главы государства, «профессиональный опыт и хорошая репутация стали главными факторами», которые определили его выбор.

В то же время, противники назначения Виктора Шокина, в частности, представители фракции «Самопомощь», отметили, что их вчерашняя встреча с кандидатом в генпрокуроры не убедила поддержать его кандидатуру. Причем, в пользу Шокина не сыграл и тот факт, что он подтвердил свою готовность пройти перед назначением полиграф и выступил за проведение публичного конкурса на замещение должности генпрокурора. «Человек, который всю жизнь проработал в прокуратуре, не может построить новую прокуратуру», - заявил с парламентской трибуны народный депутат от «Самопомощи» Егор Соболев.

Примечательно, что парламентарии от этой политической силы предлагают внести некоторые изменения в украинские законы, дабы впредь избирать генпрокурора на конкурсной основе, как и руководителей Антикоррупционного бюро. Впрочем, на вопрос «из кого выбирать?» у них не находится ответа. «Это правильно, когда есть несколько кандидатур, но тут (по кандидатуре возможного генерального прокурора, – УНИАН) нет такого выбора», - считает лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

«К сожалению, сегодня другого варианта (кроме Шокина, - УНИАН) нет», - подтвердил и народный депутат от Блока Петра Порошенко Виктор Чумак.

В свою очередь, народные депутаты, сторонники назначения Виктора Шокина новым генеральным прокурором, отмечают, что он в этой должности, в любом случае, будет временной фигурой. А единственным понятным критерием его деятельности на своем посту для Верховной Рады станет доведение до суда дел и наказание в виде тюремных сроков тех беглых экс-чиновников, с которых вот-вот могут снять европейские санкции. Причем, в этом вопросе парламентарии готовы посодействовать ГПУ, приняв на текущей неделе новый доработанный закон «О судоустройстве и статусе судей», который позволит прокуратуре довести до логического завершения несколько показательных расследований наиболее вопиющих преступлений прежнего режима.

…В любом случае, быть генеральным прокурором в Украине – дело неблагодарное. Быть генеральным прокурором в Украине при наличии беглых экс-чиновников, коррупционеров во всех структурах власти и во время войны – дело неблагодарное вдвойне. Поэтому, после бесславной генпрокурорской карьеры Виталия Яремы, у Виктора Шокина есть только один путь некоторое время удержаться на посту – показать настоящую работу, осуществить кадровые чистки в прокурорах всех уровней, вышвырнув из правоохранительной системы преступников в погонах, которые тормозят расследование дела Небесной сотни, расследований против высокопоставленных экс-чиновников и олигархов.

Если представитель старой прокурорской гвардии не покажет результат, а будет имитировать работу, то это не только не сохранит его на посту, но и может привести к гораздо более жесткому завершению карьеры, чем просто отставка.

Ольга Каретникова-Котягина, Татьяна Урбанская