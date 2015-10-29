Украина не планирует последующие переговоры с РФ насчет авиасанкций - Мининфраструктуры

Об этом журналистам сообщил заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер на бизнес-форуме в Киеве.

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"Не планируется. Мне неизвестно, чтобы планировался следующий раунд", - ответил он на вопрос журналистов.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты 29 российских авиакомпаний, в первую очередь авиакомпаний "Аэрофлот", "Трансаэро", "Россия" и "Сибирь", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Запрет начал действовать с 25 октября.

Основанием для такого решения стали многократные нарушения российскими авиаперевозчиками запрета на полеты в оккупированный Крым. По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, Украина имеет документальное подтверждение таких нарушений. В украинском санкционном списке оказались 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинские компании, национализированные оккупационными властями Крыма.

В ответ Российская Федерация в качестве "зеркальной меры" ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России. Уведомление о запрете полетов уже получили три украинские авиакомпании - МАУ, "Днеправиа" и YanAir.