Малайзия настаивает на создании международного суда по делу MH17

Об этом заявил находящийся с визитом в столице КНР глава минтранса королевства Лиоу Тионг Лай, пишет малайзийское издание The star.

"В опубликованном на днях Советом по безопасности Нидерландов техническом докладе указано, что лайнер был сбит ракетой из комплекса "Бук", а это означает, что было совершено уголовное преступление, и нам необходимо найти виновных", - сказал Лиоу Тионг Лай.

Он также добавил, что не смотря на то, что Россия наложила вето на резолюцию по созданию международного трибунала, Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина будут настаивать на создании независимого международного суда.

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"Международный суд необходим, потому что наш национальный суд может быть не в состоянии востребовать выдачи преступников", - сказал Лиоу.

В Малайзии Генеральная прокуратура, Министерство транспорта и Министерство иностранных дел будут работать вместе для достижения этой цели.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности Нидерландов 13 октября обнародовала отчет о причинах катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» МН17 в июле 2014 года на Донбассе.

Установлено, что самолет был сбит ракетой "Бук".