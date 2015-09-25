В контактной группе говорят, что вопрос выборов на Донбассе не обсуждался на видеоконференции

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный.

"Там не обсуждался вопрос выборов, там обсуждалась проблема продолжения работы подгруппы (по политическим вопросам - УНИАН). Приняли решение продолжить работу подгруппы в понедельник в 9:00 утра в Минске", - сказал Безсмертный.

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Он отметил, что контактная группа больше занималась организацией дальнейшей деятельности рабочих подгрупп.

Также он сообщил, что сегодня во время видеоконференции рассматривался вопрос работы рабочей подгруппы по вопросам безопасности, а именно обсуждался вопрос об отводе вооружения калибром менее 100 мм от линии разграничения.

Других подробностей представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам не сообщил.

Как сообщал УНИАН, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 29 сентября в Минске.