В контактной группе говорят, что вопрос выборов на Донбассе не обсуждался на видеоконференции
Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня во время видеоконференции не обсуждали вопрос возможного проведения выборов на оккупированных районах Донбасса, следующая встреча подгруппы по политическим вопросам состоится 28 сентября.
Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный.
"Там не обсуждался вопрос выборов, там обсуждалась проблема продолжения работы подгруппы (по политическим вопросам - УНИАН). Приняли решение продолжить работу подгруппы в понедельник в 9:00 утра в Минске", - сказал Безсмертный.
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Он отметил, что контактная группа больше занималась организацией дальнейшей деятельности рабочих подгрупп.
Также он сообщил, что сегодня во время видеоконференции рассматривался вопрос работы рабочей подгруппы по вопросам безопасности, а именно обсуждался вопрос об отводе вооружения калибром менее 100 мм от линии разграничения.
Других подробностей представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам не сообщил.
Как сообщал УНИАН, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 29 сентября в Минске.