Главы МИД "нормандской четверки" высказались за отведение вооружения под усиленным мониторингом ОБСЕ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Украинская сторона подчеркнула необходимость обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ко всей территории ОРДЛО, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы. Важным является соблюдение последовательного подхода в отводе легких, а также эффективное завершение отвода тяжелых вооружений», - говорится в сообщении.

Глава МИД Павел Климкин подчеркнул необходимость немедленно начать в рамках трехсторонней контактной группы обсуждение модальностей проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе украинского законодательства и общепризнанных критериев ОБСЕ.

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По его словам, важное значение в этом контексте имеет привлечение представителя БДИПЧ ОБСЕ к работе подгруппы по политическим вопросам ТКГ.

Министр призвал ускорить процесс освобождения пленных, включая политических заключенных, а также обеспечить допуск к ним представителей Международного комитета Красного Креста.

«Стороны высказались за продолжение конструктивного взаимодействия в рамках рабочей группы по экономическим вопросам ТКГ, в частности в части водоснабжения, восстановления инфраструктуры, осуществления социальных выплат при одновременном согласовании вопросов восстановления уплаты налогов и коммунальных платежей», - сказано в сообщении.

Результаты встречи министров иностранных дел лягут в основу работы следующего саммита лидеров четырех государств, который состоится в ближайшее время в Париже, добавили в МИД.