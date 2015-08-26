Коломойский – один из доноров УКРОПа, но все решения в партии принимает политсовет – Корбан

Об этом сообщил глава Политсовета партии Геннадий Корбан во время пресс-конференции в Киеве сегодня.

«Я не буду скрывать, что Коломойский и другие бизнесмены – и я в том числе – будут оказывать финансовую помощь партийному движению, потому что, к сожалению, в нашей стране не построена система, при которой партии финансируются либо за счет граждан, либо за счет государства», – отметил политик.

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По его словам, УКРОП – партия безлидерского толка, все решения принимаются Политсоветом, а Коломойский является одним из тех, кто ей симпатизирует. Но он не претендует на руководящие роли в обмен на свою поддержку. «Наша партия не акционерное общество, как другие», – подчеркнул Геннадий Корбан.

«УКРОП – партия патриотов. И Коломойский, прежде всего, патриот нашей страны – в отличие от других крупных бизнесменов. И доказывать это лишний раз никому не нужно», – отметил Корбан.