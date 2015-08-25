Меркель: Существуют разногласия с Россией относительно выполнения Киевом Минских соглашений

«Существуют разногласия с Россией, которые надо преодолеть», – сказала Меркель в понедельник, 24 августа, на пресс-конференции в Берлине, передает Радио Свобода.

Она добавила, что на недавней дискуссии юридических экспертов стран-участниц «нормандской четверки» по этому поводу не достигли совместной позиции. «Над этим надо дальше работать», – сказала канцлер.

Петр Порошенко, со своей стороны, вспомнив об обсуждении изменений в Конституцию Украины, которые сейчас находятся в процессе принятия, заявил: «Несколько дней назад здесь, в Берлине экспертные представители Украины, Германии и Франции были едины в позиции, что эти изменения к Конституции постоянные и полностью соответствуют взятым на себя обязательствам». Четвертым участником дискуссии, которые имели иное мнение, были эксперты из России.

Читайте такжеОлланд: выборы на Донбассе должны пройти согласно законодательства Украины

«Мы подтверждаем соблюдение всех положений минского формата. Мы договорились использовать ближайшие случаю, в том числе в рамках международных мероприятий, для того, чтобы донести эти сигналы в Москву», – сказал президент Украины.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель назвала "большим достижением" ход процесса внесения изменений в Конституцию, как это предусмотрено минскими договоренностями.