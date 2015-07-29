Порошенко: Уровень жизни украинцев упал из-за агрессии и торговой войны со стороны РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во Львове во время торжеств по случаю 150-летия со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого.

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«Я знаю, как сейчас невыносимо тяжело живется большинству из вас, сколько семей с трудом сводят концы с концами. К сожалению, в значительной степени это цена войны. Во время войны в страну не приходят инвестиции, остановлено 25% промышленного потенциала Украины», - отметил он.

«Кроме агрессии на востоке, РФ развернула против нас самую настоящую торговую войну, закрыв свои рынки для 50% экспорта Украины, но мы выживем», - добавил Порошенко.