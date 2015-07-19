Луценко рассказал о планах Порошенко "поставить боевиков на колени"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Петра Порошенко, об этом Луценко заявил в интервью одному из телеканалов.

По его словам, закон об особом порядке местного самоуправления на части Донбасса принят еще полгода назад, а возвращение к этой теме в проекте переходных положений проекта изменений в Конституцию означает, что Донбасс «попробует прокормить себя сам».

«Существующий закон об особом порядке местного самоуправления предусматривает, что на этой территории состоятся выборы только тогда, когда оттуда выйдут российские войска и наемники сложат оружие. Действие этого особого порядка – три года. Ни о какой константе в изменении ситуации речь не идет. Это четко указано в законе. Кроме того, они смогут в течение трех лет избрать своих депутатов отдельно от Украины, я предлагаю дополнить этот закон бюджетной самостоятельностью», - сказал Луценко.

Он также подчеркнул, что Украина продолжает покупать уголь, кокс, металл у предпринимателей, которые платят налоги на территории Украины.

«Так вот, все заработанные деньги эта территория будет использовать на себя. На восстановление домов, которые они разрушили, например. Если они остаются частью Украины, с особым порядком самоуправления, они могут получить средства, которые заработают. Нам не нужны их налоги. Говорили, что Донбасс кормит Украину, поэтому себя прокормите. Стройте дороги, восстанавливайте дома, выдайте зарплату бюджетникам, инвалидам», - подчеркнул он.

В противном же случае, по словам Луценко, «если жители Донбасса не способны себя прокормить, восстановить дома, дать газ, заплатить за электроэнергию, заплатить бюджетникам, выдать лекарства, тогда... на колени, товарищи террористы, оружие на пол и туда зайдут украинские войска, закроют внешнюю границу, и тогда все это мы будем строить. Если нет, тогда пусть эта часть двух областей живет в карантине. Я называю это «карантином». До тех пор, пока они не осознают, что в Украине надо жить по общим законам, они будут пробовать жить самостоятельно, а не в рамках единого территориального государства. А я уверен, что они не смогут», - подчеркнул председатель фракции «БПП».

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Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада направила в КС поданный президентом проект изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти) для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Сегодня, 19 июля, президент Украины Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул, что в проекте изменений в Конституцию не говорится об особом статусе для Донбасса.

Он напомнил, что камнем преткновения во время принятия решения о внесении изменений в Основной Закон стала норма, содержащаяся в переходных положениях Конституции.

«А именно - предложение, в котором упоминается закон о специфическом порядке осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, - отметил президент.

Он напомнил, что этот закон уже принимали дважды: “Сначала его приняла предыдущая Верховная Рада, а затем усовершенствовала нынешняя, и вступить в силу такой закон может лишь после выполнения целого ряда предварительных условий”.

«Ни в Законе, ни в проекте изменений в Конституцию нет и быть не может никакого особого статуса для тех районов. И словом не говорится об особом статусе для Донбасса. Зато и на Донбассе, и во всех регионах Украины местные общины получат значительно больше полномочий и возможностей. Наверное, именно поэтому 288 народных депутатов поддержали направление проекта на рассмотрение Конституционного Суда”, - подчеркнул Порошенко.