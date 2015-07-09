МИД Нидерландов обещает как можно скорее исправить "досадную ошибку" с картой Украины без Крыма

Об этом сообщает посольство Украины в Нидерландах на своей странице в Facebook.

"Только что Посол А.Горин имел разговор с Политическим директором МИД Нидерландов Вимом Гейртсом, во время которой проинформировал нидерландскую сторону об отсутствии Крыма на карте Украины в инфографике, размещенной в одной из новостей на веб-сайте Прокуратуры Нидерландов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, политический директор МИД Нидерландов поблагодарил за информацию и заверил, что "МИД Нидерландов сделает все возможное с целью скорейшего исправления этой "досадной ошибки".

Кроме того на сайте Прокуратуры Нидерландов, согласно сообщению, информация, к которой была прикреплена ложная инфографика, удалена.

Как сообщал УНИАН, карта Украины без Крыма была опубликована на сайте прокуратуры Нидерландов как часть инфографики, в которой объясняются ключевые детали расследования катастрофы самолета МН17.