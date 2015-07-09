МИД Нидерландов обещает как можно скорее исправить "досадную ошибку" с картой Украины без Крыма
В Министерстве иностранных дел Нидерландов прокомментировали ситуацию относительно карты Украины без Крыма, которая была опубликована на сайте прокуратуры страны как часть инфографики по расследованию катастрофы самолета МН17.
Об этом сообщает посольство Украины в Нидерландах на своей странице в Facebook.
"Только что Посол А.Горин имел разговор с Политическим директором МИД Нидерландов Вимом Гейртсом, во время которой проинформировал нидерландскую сторону об отсутствии Крыма на карте Украины в инфографике, размещенной в одной из новостей на веб-сайте Прокуратуры Нидерландов", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, политический директор МИД Нидерландов поблагодарил за информацию и заверил, что "МИД Нидерландов сделает все возможное с целью скорейшего исправления этой "досадной ошибки".
Кроме того на сайте Прокуратуры Нидерландов, согласно сообщению, информация, к которой была прикреплена ложная инфографика, удалена.
Как сообщал УНИАН, карта Украины без Крыма была опубликована на сайте прокуратуры Нидерландов как часть инфографики, в которой объясняются ключевые детали расследования катастрофы самолета МН17.