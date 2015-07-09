Прокуратура Нидерландов опубликовала карту Украины без Крыма

Карта является частью инфографики, в которой объясняются ключевые детали расследования катастрофы самолета МН17.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт прокуратуры Нидерландов.

В частности, на карте отображается место, где произошло крушение воздушного судна.

Стоит заметить, что прокуратура также разместила инфографику на своей странице в социальной сети Twitter, чем вызвала возмущение среди украинских подписчиков.

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Несмотря на многочисленные комментарии о необходимости изменить карту, прокуратура Нидерландов оставила ее в первоначальном виде.