Жебривский объявил про 500 вакансий в донецких органах власти

Процесс формирования команды управленцев в Донецкой области продолжается, и на должности в органы власти есть 500 вакансий.

Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщает официальный сайт президента Украины.

«Мы объявили мобилизацию патриотических профессионалов, на конкурсной основе претендовать на занятие должностей, как в областной госадминистрации, так и в районных администрациях. Это около 500 вакансий», - отметил Жебривский.

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По его словам, в ближайшее время будут назначены все его заместители.

Жебривский определил три ключевых приоритета в своей работе на ближайшие 4-5 месяцев: законность и порядок, развитие инфраструктуры и активное сотрудничество с бизнесом.

«Сейчас, кроме текущей работы, будет отработка каждого района и города силами областных СБУ, УВД, фискалами. Мы должны найти «оборотней» и очистить свои ряды. Только после этого мы можем говорить о наведении порядка в Донецкой области», - сказал Жебривский.

По его словам, речь не идет исключительно о репрессивных мерах, запланированы также поощрительные подходы. Так, Донецкая ОГА инициировала перед Кабинетом министров индексацию зарплаты бюджетников, которые находятся в зоне АТО, по коэффициенту 1,5. «Это делается для того, чтобы, когда придут настоящие патриоты и профессионалы, они могли прожить на эти средства. И это обязанность государства», - подчеркнул Жебривский.