Гройсман рассказал, почему проголосовал "за" законопроект о реструктуризации валютных кредитов

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью "5 каналу", комментируя свое голосование "за" данный документ.

"То, что написано в законе в третьем чтении, не все же его читали, и я, к большому сожалению, тоже. И я здесь признаю свою вину, ибо это так было мгновенно просто. Мы говорили об одном, потом внесли совсем другое, проголосовали за третье, и все это для многих стало шоком", - объяснил спикер украинского парламента.

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Он также сообщил, что сейчас этот документ рассматривает парламентский комитет: "Я думаю, что сейчас все должны разделить ответственность относительно дальнейшей судьбы этого закона".

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины со второй попытки позволила банкам принудительную конвертацию валютных кредитов граждан по заниженному курсу - 5,05 грн за доллар.