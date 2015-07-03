В Полтаве суд по делу Кернеса перенесли на 28 июля из-за отсутствия одного из адвокатов

В Полтаве суд перенес рассмотрение дела мэра Харькова Геннадия Кернеса на 28 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение в ходе заседания объявил судья Андрей Антонов, реагируя на ходатайство Кернеса против проведения сегодняшнего заседания суда из-за отсутствия его адвоката Лидии Изотовой.

Два других адвоката Кернеса заявили, что они не успели ознакомиться с материалами, в частности, с 12-м томом дела.

Прокурор Александр Ганилов возразил против переноса, заявив, что в этом томе В томе нет материалов следствия и что в нем содержатся ходатайства адвокатов и ответы прокуратуры на них.

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Кернес заявил, что прокурор манипулирует информацией и сфальсифицировал дело.

После объявлений ходатайства о переносе слушания дела судья Антонов удалился в совещательную комнату, а позднее объявил, что заседание переносится на 28 июля на 11:00.

Стоит отметить, что во время заседания судья распорядился, чтобы на улице прекратили крики митингующих, которые заглушают ход заседания. Адвокаты Кернеса также попросили суд принять меры, чтобы с улицы прекратили доноситься оскорбления и требования в адрес мэра Харькова.

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Справка УНИАН. Городской голова Харькова Геннадий Кернес и двое его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозреваются в похищении и избиении участников Евромайдана в марте 2014 года.

2 марта Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.