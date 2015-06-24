Кернес уверен, что снова выиграет на выборах мэра Харькова

Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил о своем намерении баллотироваться на пост мэра города на предстоящих местных выборах в октябре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кернес заявил во время сессии Харьковского городского совета, дискутируя с внефракционным депутатом.

"Я иду на эти выборы, и выиграю эти выборы. Уровень доверия, который сейчас есть у харьковчан к Харьковскому городскому голове, высокий", - сказал Кернес.

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Как сообщал УНИАН, Кернеса и двух его охранников (Виталия Блинникова и Евгения Смицкого) подозревают в похищении и избиении участников харьковских евромайдановцев в марте прошлого года.

2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.