Президент Польши стал почетным доктором Львовского национального университета (фото)

Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Польши Бронислава Коморовского с присвоением звания почетного доктора (Honoris causa) Львовского национального университета имени Ивана Франко, сообщает пресс-служба Порошенко.

«Хотел бы первым поздравить большого друга Украины и моего личного друга, человека, который внес огромный вклад в развитие украинско-польских отношений, который был и остается большим адвокатом украинских интересов в Европейском Союзе», – отметил Порошенко.

В свою очередь президент Польши поблагодарил за награду и отметил, что получение польским президентом звания почетного доктора в украинском университете является признаком хороших украинско-польских отношений.

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Почетное звание Брониславу Коморовскому присвоено «за личный вклад в развитие украинско-польских отношений, организацию международной поддержки интеграции Украины в Европу, за содействие польско-украинскому сотрудничеству в области науки, образования и культуры».

Награду вручил ректор ЛНУ имени Ивана Франко Владимир Мельник.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Польши Коморовский прибыл во Львов.

24 мая на президентских выборах в Польше лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда победил нынешнего главу государства Коморовского.

Дуда официально вступит в должность главы государства 6 августа.