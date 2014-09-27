Интеграция Украины в Европу предусматривает осуществление 62 реформ - Шимкив

Об этом в эфире программы "Шустер LIVE" на Первом национальном телеканале заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив, комментируя реализацию программы развития Украины "Стратегия 2020", пишет Gazeta.ua.

"Мы двигаемся туда в четырех векторах", - отметил Шимкив.

Он уточнил, что первый вектор касается развития экономики, инфраструктуры и инвестиций.

"Вектор второй - это безопасность. Но безопасность не только страны, но и человека, бизнеса, будущего", - подчеркнул представитель АП.

Третий вектор, по его словам, направлен на повышение уровня ответственности перед обществом, ответственности общин и на развитие регионов.

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"Это и здравоохранение, и образование", - уточнил Шимкив.

В то же время, четвертый вектор, по его информации, заключается в поддержке национальной гордости.

"Это наши ученые, наш кинематограф, наши спортсмены, наши таланты. Мы должны стать страной не просто продуцирующей таланты, а приглашающей таланты", - заявил чиновник.

Таким образом, Украине предстоит провести еще 62 реформы, подытожил Шимкив.