США и Россия договорились совместно координировать действия по урегулированию ситуации в Украине - Кремль

Об этом глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил в интервью одному из российских телеканалов.

«Чтобы не развалить все («нормандский формат» - УНИАН), мы договорились, вместе договорились, что мы пока будем на двусторонней основе координировать наши действия по Украине», - сказал Иванов.

Читайте такжеРоссия отреагировала на продление санкций против аннексированного Крыма

Он отметил, что была договоренность о создании отдельного двустороннего российско-американского формата при участии замглавы МИД РФ Григория Карасина и помощника госсекретаря США Виктории Нуланд, которые должны были координировать действия США и РФ, чтобы способствовать урегулированию ситуации в Украине.

«В принципе, мы могли бы это сделать, дополнить «нормандский формат» еще одной стороной, подключив Соединенные Штаты Америки. Но «нормандский формат» настолько хрупкий сейчас, что этот шаг был просто рискованным», - считает Иванов.

По его словам, визит госсекретаря США Джона Керри в Россию «показал, что американцы тоже начинают испытывать беспокойство», что ситуация в Украине может выйти из-под контроля.

«По поводу того, что, как они часто любят говорить, ситуация выходит из-под контроля. Причем, им к этому, как это может не иронично прозвучит, не привыкать. А что, в Ираке она не вышла из-под контроля? А что, она в Ливии не вышла из-под контроля? А что, она в Сирии не вышла из-под контроля? Теперь она еще и на Украине вышла. Вот, куда, извините, не сунутся, извините за моветон, везде ситуация выходит из-под контроля. И, очевидно, у них все-таки возникло желание, ну, действительно попытаться урегулировать этот кризис», - сказал Иванов.

При этом он заявил, что Россия выступает за сохранение тех границ Украины, которые есть сейчас с учетом захваченных пророссийскими боевиками территорий на Донбассе.

«Я считаю, мы оказали очень серьезное влияние, потому что ополченцы сделали принципиальный шаг: изменили свою позицию. Они же уже проголосовали ранее за независимость, а теперь сказали: мы готовы остаться в составе Украины, если будут выполнены Минские соглашения», - сказал Иванов.