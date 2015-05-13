В Кремле говорят, что Керри и Лавров не обсуждали "нормандский формат"

С такой оценкой встречи, которая проходила в Сочи и длилась около 4 часов, выступил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РБК.

"Это, конечно, не прорыв, но это все-таки проявление первых признаков понимания того, что две великие страны все-таки должны вернуться к нормальному сотрудничеству", — цитирует Ушакова Interfax.ru.

По его словам, Россия расценивает состоявшийся контакт "как весьма полезный, нужный и положительный".

Ушаков отметил, что во время встречи стороны обменялись мнениями по всем ключевым вопросам мировой повестки дня: Ближнего Востока, Ирана, Сирии, "Исламскому государству".

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Украинская тематика, по его словам, обсуждалась очень подробно, в том числе в варианте более плотной совместной работы США и России. При этом возможность подключения США к "нормандскому формату", по словам Ушакова, не затрагивалась.

Кроме того, Путин разъяснил Керри позицию России по размещению миротворцев в Украине, сказал помощник президента РФ.