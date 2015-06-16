Наливайченко направил в ГПУ доказательства для объявления подозрения председателю КС Баулину – Лубкивский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

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"Сегодня, 16 июня 2015 г., председатель Службы Безопасности Украины Валентин Наливайченко подписал и направил в Генеральную прокуратуру Украины доказательства для объявления подозрения председателю Конституционного Суда Украины Юрию Баулину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям). Что, собственно, привело к узурпации власти Януковичем...", - написал он.