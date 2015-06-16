Наливайченко направил в ГПУ доказательства для объявления подозрения председателю КС Баулину – Лубкивский

10:39, 16 июня 2015
Политика
2061 0

Председатель Службы Безопасности Украины Валентин Наливайченко подписал и направил в Генеральную прокуратуру Украины доказательства для объявления подозрения председателю Конституционного Суда Украины Юрию Баулину.

REUTERS

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

Читайте такжеСМИ: Уволенный за нарушение присяги судья КС вернулся к работе

"Сегодня, 16 июня 2015 г., председатель Службы Безопасности Украины Валентин Наливайченко подписал и направил в Генеральную прокуратуру Украины доказательства для объявления подозрения председателю Конституционного Суда Украины Юрию Баулину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям). Что, собственно, привело к узурпации власти Януковичем...", - написал он.

Уважаемые друзья,Сегодня, 16 июня 2015 г., Председатель Службы Безопасности Украины Валентин Наливайченко подписал и направил в...

Posted by Markian Lubkivskyi on 16 Июнь 2015 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter