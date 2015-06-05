Яценюк потребовал от коалиции активнее голосовать за законопроекты правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству сегодня в Верховной Раде.

Следует заметить, что в течение нынешней пленарной недели не было проголосовано 8 внесенных Кабмином законопроектов, которые были необходимы для того, чтобы провести реформы в системе государственных финансов для дополнительных мер борьбы с коррупцией и выполнения требований Всемирного банка и Международного валютного фонда.

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“70% законов, которые вносятся правительством, сформированным коалицией, к сожалению, не голосуются в парламенте”, - сказал Яценюк.

Премьер-министр отметил, что просит о том, чтобы “парламентская коалиция, которая внесла своих членов Кабинета министров Украины - от «Блока Петра Порошенко», от “Народного фронта”, от “Батькивщины”, от Радикальной партии и “Самопомочи”, - поддерживала законы, которые готовятся и подаются на рассмотрение именно коалиционным правительством”.