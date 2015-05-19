Американского генерала "поразили" действия украинской власти в отношении захваченных спецназовцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

"Я был потрясен, и хочу поблагодарить украинские Вооруженные силы и правительство по поводу того, как вы действуете в ситуации с двумя захваченными российскими солдатами, а именно, что вы немедленно уведомили Красный крест и ОБСЕ, а также сразу же отправили российских солдат в госпиталь для медицинского ухода, что, на мой взгляд, является хорошим примером профессионального подхода украинского правительства", - сказал Годжес.

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По его словам, очень важно, что наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ были допущены для ознакомления с условиями содержания российских солдат.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Тем временем в Кремле открестились от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил позицию Москвы, что «никаких российских военных на Донбассе нет».