Спикер Генштаба: военные из Тольятти должны понести уголовную ответственность за свои поступки

Сразу после того, как украинские военные вблизи Счастья захватили в плен двух российских спецназовцев, террористы начали минометный обстрел с целью уничтожения своих же приспешников.

О таком в эфире "5 канала" сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Вчера около 15:00 произошла огневая стычка между диверсионно-разведывательной группой, в состав которой входили российские спецназовцы. Там их было около 14 военнослужащих. Они получили информацию, что якобы подразделения Вооруженных сил Украины, которые находились на территории населенного пункта Счастья, а также вблизи Луганской ТЭС, оставили свои позиции. И они таким образом пытались захватить стратегический мост в районе этого населенного пункта. Во время проведения мероприятий по разминированию территории трое российских военнослужащих наткнулись на засаду украинских военных. Произошел бой, в котором принимали участие военнослужащие 92-й механизированной бригады, а также военнослужащие батальона "Айдар", - рассказал Селезнев.

По его словам, именно военнослужащие 92-й бригады захватили россиян.

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"Это военнослужащие 3-й бригады специального назначения, которая дислоцируется в Тольятти... Во время боя эти военные получили ранения. Один получил ранение в ногу, другой - в руку. Сейчас они дают показания, которые подтверждают тот факт, что на территории, где сейчас проводится Антитеррористическая операция, находятся военнослужащие регулярных войск Российской Федерации", - рассказал представитель Генштаба.

Он также отметил, что во время вооруженного столкновения с российскими спецназовцами погиб один украинский военный - боец 92-й бригады.

"То есть, эти военнослужащие Российской Федерации должны понести уголовную ответственность за свои поступки", - отметил он.

Кроме того, Селезнев сообщил, что во время боя со стороны террористов, после того как они поняли, что в плен попали их приспешники, стали раздаваться выстрелы из минометов.

"То есть таким образом боевики пытались уничтожить не только украинских военных, но и своих приспешников. Боевики всячески пытаются уничтожить любые доказательства пребывания Вооруженных сил Российской Федерации на территории АТО", - подчеркнул представитель Генштаба.

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По его словам, решение о судьбе взятых в плен россиян будут принимать уполномоченные лица, а до этого следует выяснить все обстоятельства, которые привели к тому факту, что военные ВС РФ попали на территорию Украины.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь Администрации Президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил, что в субботу, 16 мая, в зоне проведения Антитеррористической операции украинские военные задержали двух российских офицеров Главного разведывательного управления Вооруженных сил РФ.

Позднее украинский военный врач Григорий Максимец сообщил имена пленных россиян. Ими оказались Александр Александров родом из Самары (в/ч спецназа с г. Тольятти, расквартированных в Луганске) и Евгений Ерофеев (офицер российского спецназа). Они с ранениями были доставлены в медслужбу батальйона "Айдар" и 59-го госпиталя.

Кроме того, Максимец рассказал, что один из пленных россиян - офицер спецназовец попросил оперировать его без наркоза, поскольку боялся, что "медики-каратели" вырежут ему внутренние органы с целью продажи.