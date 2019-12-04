Оппоненты Зеленского стреляют себе в ногу, критикуя его за «нормандскую встречу» - политолог

Политолог подчеркивает, что очередная встреча в Нормандском формате является шагом вперед на пути мирного урегулирования.

Оппозиционные к Владимиру Зеленскому политические силы пытаются создать предпосылки для интерпретации любых результатов встречи в «нормандском формате» в Париже как проигрыша Украины с последующим нагнетанием ситуации, но рискуют "выстрелить себе в ногу".

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Валентин Гладких.

«Обидно наблюдать за тем, как некоторые политики откровенно политтехнологически позиционируют себя в электоральной системе координат отношением к стремлению Зе (Владимира Зеленского, – ред.) двигаться дальше по пути мирного, политико-правового, дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе. Разве от самого начала Украина не заявляла о своем желании восстановить территориальную целостность и государственный суверенитет мирным путем? Разве Украина, опасаясь остаться в этом конфликте один на один с РФ, не стремилась привлечь к процессу урегулирования конфликта западных партнеров? Ответ на оба вопроса - да. Вследствие этого возникли Нормандских формат и Минские договоренности», - подчеркнул он.

Политолог подчеркивает, что очередная встреча в Нормандском формате является шагом вперед на пути мирного урегулирования.

«Нравится это кому или нет, но теперь Украине придется и дальше двигаться в русле, определенном Нормандским форматом и Минскими договоренностями. И это не "заслуга" Зеленского, это "достижение" Порошенко - его "дипломатического гения"», - написал он.

По мнению Гладких, не стоит ожидать от предстоящей встречи окончательного решения конфликта.

«Программа минимум: окончательная деэскалация; обмен пленными "всех на всех". Максимум - "дорожная карта" реализации Минских договоренностей (была обещана еще во время прошлой встречи в Нормандском формате)», - пишет он.

Также политолог критикует сторонников экс-президента Петра Порошенко за пессимистические настроения по поводу предстоящей встречи.

«Это же только "порохоботы" знают наверняка, что "Зе точно проиграет Путину, а Меркель и Макрон сдадут нэньку-Украину на растерзание великому и ужасному Путину". Между прочим, относительно последнего не уверен. Вопрос не в личных симпатиях или антипатиях Меркель или Макрона. Вопрос в том, что и Франция, и Германия (как и весь цивилизованный мир) заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать: вооруженная агрессия не является приемлемым способом поведения на международной арене. В этом национальные интересы Украины - жертвы такой агрессии, совпадают с национальными интересами стран цивилизованного мира, которые выступают категорически против подобных практик на международной арене. Учитывая это, очень сомневаюсь, что Меркель и Макрон будут играть за Путина. Но это также не означает, что они будут играть за Украину. За Украину должен играть Президент Украины Зеленский. Остается пожелать ему успехов», - пишет политолог.

Также "политтехнологическим" он считает заявления оппонентов Зеленского о необходимости включить в повестку дня встречи Нормандского формата вопрос возвращения Крыма.

«По большому счету, определенные политические силы пытаются создать предпосылки для "интерпретации" каких-либо результатов встречи в Париже как "проигрыша" с последующим нагнетанием ситуации. Даже если Зеленский привезет из столицы Франции скальп Путина - это будет "зрада", ведь того "должны судить в Гааге!". С политтехнологической точки зрения вроде все логично. Наивные, надеются, на этой волне вернуться к власти. Но есть одно но. Пипл не хавает. А соответственно, политические силы, которые "прокачивают" тему репрезентации процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе как "капитуляцию", на самом деле, стреляют себе в ногу (если не в голову) и дрейфуют от статуса политических лузеров, с рейтингом ниже "красной вотерлинии", до статуса политических маргиналов», - подчеркнул политолог.