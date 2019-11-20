Профильный комитет рекомендует Раде сделать шаг к отмене печати законов в “Урядовому кур'єрі”

Рассмотренные комитетом законопроекты предусматривают исключение газеты «Урядовий кур'єр» из перечня обязательных изданий относительно печати законов и нормативных актов.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроекты относительно отмены печати законов и нормативных актов в газете “Урядовый курьер”.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады Украины.

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В частности, комитет рассмотрел проект закона «О внесении изменения в статью 130 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (№ 2309).

Соответствующим законопроектом предлагается исключить газету «Урядовий кур’єр» из перечня изданий, где обязательно публикуется информация об образовании организационного комитета по созыву съезда судей, а также объявления о созыве съезда судей Украины и о вопросах, которые выносятся на его рассмотрение, поскольку в последние годы тираж данной газеты сокращается и на сегодняшний день она не может в полной мере считаться общегосударственной.

В то же время, в проекте остается обязательность публикации указанной информации в газете "Голос Украины". Кроме того, предлагается дублировать информацию о принятых органами власти решения на веб-портале "Судебная власть Украины" (www.court.gov.ua), что является более доступным и удобным в результате доступа к нему через Интернет.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект №2309 за основу. Данное заключение относительно законопроекта направлено Комитету по вопросам правовой политики.

Также члены комитета рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 28 Бюджетного кодекса Украины» (№2308), которым предлагается изменить место обязательной публикации законопроекта о госбюджете и ежегодной информации о выполнении госбюджета - вместо газеты "Урядовий кур’єр" на Едином веб-портале органов исполнительной власти Украины.

При этом остается обязательность публикации ежегодной информации о выполнении госбюджета и местных бюджетов в газете "Голос Украины" и в газетах, определенных соответствующими местными советами. Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект №2308 за основу с учетом высказанных замечаний. Заключение относительно законопроекта направлено Комитету по вопросам бюджета.

Кроме того, члены комитета приняли решение направить письмо председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову о включении в повестку дня второй сессии парламента девятого созыва проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно опубликования нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины и размещения отдельной информации в электронном виде» (№2307). В частности, данным проектом предусмотрено, что опубликование актов правительства, нормативно-правовых актов министерств (приказов) и решений НКРЭКУ вместо газеты "Урядовий кур’єр" возможно путем их размещения на Едином веб-портале органов исполнительной власти Украины в порядке, определенном Кабинетом министров. После опубликования на этом портале нормативно-правовые акты вступают в силу.

Также в законопроекте предусмотрено исключение из законов Украины требований о необходимости одновременной публикации в газете "Урядовий кур’єр" и других официальных печатных изданиях официальной информации и оставлены требования относительно публикации информации в газете "Голос Украины" или "Офіційному віснику України".