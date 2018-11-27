"Урядовый курьер" ошибочно опубликовал указ Порошенко о военном положении на 60 суток

Отметим, что решение о введении военного положения вступает в силу после обнародования соответствующего закона.

Сегодня в правительственной газете "Урядовый курьер" опубликовали указ президента Украины о введении военного положения на 60 суток с 14:00 26 ноября. Хотя вчера, 26 ноября, в Раде решили ввести военное положение на 30 дней.

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Так, в пункте 3 указа говорится: "Предложить Президенту Украины ввести с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019 года".

Отметим, что 60 дней - срок, на который президент требовал изначально ввести военное положение, но после консультаций было принято решение сократить его наполовину - до 30 дней. Данное решение проголосовала Рада.

В свою очередь, в Кабмине уже заявили об ошибке. В пресс-службе Кабмина ТСН подтвердили, что приказ опубликовали неверный. Сейчас готовят официальное опровержение, а завтра обещают напечатать документ, за который проголосовали депутаты.

"Выяснили. Ошибочно напечатано, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление о опровержении будет напечатано. Этот указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ", - написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в соцсети Facebook.

Согласно п. 2 ст. 190 регламента Верховной рады Украины, соответствующий указ президента Украины вступает в силу после его утверждения Верховной Радой, немедленно объявляется через средства массовой информации или обнародуется иным способом.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" сроком 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украино-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

27 ноября в переданном УНИАН комментарии секретаря Совета безопасности и обороны Украины Александра Турчинова говорится, что военное положение в Украине введено с 14.00 26 ноября.