Во фракции "Слуга народа" утверждают, что заседание с участием Зеленского прошло без скандала

В "Слуге народа" также отмечают, что наказывать нардепа Вячеслава Медяника нет оснований, потому что "денег он ни с кого не брал".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук утверждает, что сегодня заседание прошло без скандала "как кто-то писал".

Она рассказала в Facebook, что заседание состоялось с участием президента Украины Владимира Зеленского. "Никакой секретности, скандальности, как кто-то писал, не было", - отмечает Кравчук.

По ее словам, Зеленский рассказал о поездке в Золотое, выслушал депутатов и "много говорили о Донбассе".

Кравчук пишет, что на заседании рассмотрели "вопрос Вячеслава Медяника".

"Слава прошел полиграф. Результаты свидетельствуют, что денег он ни у кого не брал. Ответственность, как минимум политическую, за эту переписку он уже понес, урок из этой истории вынесли все", - отмечает Кравчук.

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Также она рассказала, что депутаты фракции проголосовали "за то, что мы не ходим на российские каналы, хотя такое решение уже было принято ранее".

Она отметила, что съезд партии "Слуга народа" пройдет 10 ноября, а "после этого начнется активная перестройка партии".

Кравчук также сообщила, что вопросы налогового комитета (речь идет о Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, членов которого от "Слуги народа" обвиняли в якобы получении денежного вознаграждения за неголосование за законопроект, который отменяет коррупционные схемы - УНИАН) "обсуждали дольше всего".

"Это сложный разговор для нашей фракции, но откровенный диалог и полиграф сняли много подозрений. Коррупционные площадки и посредники все равно исчезнут - соответствующий законопроект будет рассмотрен на комитете и вынесен в зал. Выводы сделаны, двигаемся дальше", - отметила представительница "Слуги народа".

Как сообщал УНИАН, 16 октября журналисты в парламенте сфотографировали переписку в мессенджере народного депутата от фракции "Слуга народа" Вячеслава Медяника с мужчиной, который просил посодействовать в каких-то делах в Генпрокуратуре. В частности, в переписке упоминается фамилия заместителя генпрокурора Виктора Трепака, а также употребляются слова "сахар" и "океан".

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала производство в отношении Вячеслава Медяника, в переписке которого журналисты усмотрели коррупционные намерения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи относительно возможного получения денег за голосование в комитете.