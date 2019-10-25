САП открыла производство против нардепа Медяника

Ранее Медяника поймали на переписке в Верховной Раде, которая может свидетельствовать о том, что депутат причастен к коррупционным деяниям.

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала производство в отношении народного депутата фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяника, в переписке которого журналисты усмотрели коррупционные намерение.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

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"По господину Медянику, действительно, поступило заявление о преступлении и производства такое зарегистрировано", - сказал Холодницкий.

Как сообщалось, Медяника поймали на переписке в Верховной Раде с абонентом "Саша Яровой". Переписка может свидетельствовать о том, что депутат причастен к коррупционным деяниям.

Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что Генеральная прокуратура проверит факт переписки народного депутата.