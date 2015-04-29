"Правый сектор" отказался сдавать оружие, но заявил о готовности продолжать переговоры с АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский на митинге представителей «ПС» под Администрацией президента Украины.

«У «Правого сектора» никто не имеет права изъять оружие. Нам государство оружие не давало. Мы его сами добывали в боях. И поэтому не государству у нас его забирать. Естественно, есть приказ и Дмитрия Яроша, и Андрея Стемпицкого, что никакое оружие не сдавать и базу охранять», - сказал Скоропадский.

В этой связи он отметил, что заблокированную десантниками базу «Правого сектора» в Днепропетровской области бойцы «Правого сектора» покидать не собираются. «На базу никто не зайдет. Это база наша и оружие наше», - подчеркнул Скоропадский.

По его словам, «Правый сектор» намерен продолжать переговоры с государством, чтобы легализироваться и войти в состав Минобороны в качестве отдельной структурной единицы.

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«Мы настаиваем, чтобы мы вошли в структуру Министерства обороны», - сказал Скоропадский, пояснив, что в Минобороны на данный момент «Правому сектору» предлагали распуститься, чтобы бойцы отдельно каждый записывался в военкоматах.

По словам Скоропадского, «Правый сектор» сегодня проводит митинг с целью спросить в Администрации президента, что происходит в Днепропетровской области вокруг базы «Правого сектора».

Как сообщал УНИАН, «Правый сектор» заявил, что 28 апреля вечером подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютно-десантной бригад выставили блокпосты вокруг базы «ПС» в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области.

По словам лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша, «наша база была блокирована без каких-либо предупреждений подразделениями десантников 25-й и 95-й бригад, вместе с бронетехникой и тяжелым вооружением были выставлены на блокпостах молодые, только что мобилизованные солдаты. Они остановили одну из наших машин и потребовали от бойцов сдать оружие. На мой звонок начальник Генерального штаба Виктор Муженко сразу не ответил и мы не смогли немедленно обсудить ситуацию. Хотя было очевидно, что без приказа Генштаба эта операция не могла быть проведена. Я связался с командованием десантников, с которыми мы вместе сражались весь год, и боевые командиры гарантировали мне, что они не повернут оружие против своих братьев из «Правого сектора».

По информации Минобороны, 28 и 29 апреля начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Муженко и лидер «Правого сектора» Ярош по телефону обсудили вопрос выполнения предыдущих договоренностей о взаимодействии и интеграции добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» в ВСУ.