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Суд над Микитасем: прокуратура просит увеличить залог до 300 миллионов гривень

18:35, 22 октября 2019
Политика
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8 октября за Микитася внесли залог / Центр противодействия коррупции

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда начала закрытую часть заседания по рассмотрению апелляционной жалобы прокуроров на решение суда об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, подозреваемому в организации аферы с недвижимостью Национальной гвардии.

Как передает корреспондент УНИАН, на закрытой части заседания судьи изучать материалы негласных следственных розыскных действий, а именно – распечатку разговоров Микитася с членами семьи, а также медицинские данные о состоянии здоровья Микитася.

На открытой части прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры попросил суд отменить решение Высшего антикоррупционного суда, согласно которому Микитасю была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 миллионов гривень, и вынести новое решение, избрав мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 300 миллионов гривень.

Читайте такжеАфера с жильем на 80 миллионов: экс-нардепу Микитасю назначили залог в 50 раз меньший, чем просила САППрокурор отметил, что Микитась может скрываться от следствия или оказать давление на свидетелей.

В свою очередь адвокаты Микитася попросили суд оставить в силе решение суда первой инстанции, по которому Микитась вышел из следственного изолятора под залог в 5 миллионов гривень.

Также следует отметить, что сам Микитась назвал обмен земли, которая выделялась Нацгвардии в центре Киева, на квартиры для нацгвардейцев на окраине столицы обычной хозяйственной операцией. По его словам, все, о чем говорил прокурор, является бессмыслицей.

Кроме того, подозреваемый опроверг данные следствия, которое утверждало, что он обладает активами на 3 миллиарда гривень.

Ожидается, что после закрытой части заседания суд начнет прения между сторонами процесса, а затем удалится в комнату для совещаний принимать решение.

Как сообщал УНИАН, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии потеряло активы на 81,64 миллиона гривень.

15 мая НАБУ сообщил о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 миллиона гривень экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 миллиона гривень. После внесения денег он вышел из СИЗО.

Майбороде избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 миллиона гривень, Гринчук – в виде залога в 1,5 миллиона гривень.

18 июля было сообщено о подозрении четвертом участнику схемы по завладению имуществом Нацгвардии, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

3 октября стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату от группы «Воля народа» Микитасю в организации аферы с недвижимостью Нацгвардии.

4 октября Высший антикорсуд выбрал Микитасю меру пресечения в виде залога в размере 5,5 миллиона гривен. 8 октября за него был внесен залог.

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Теги: #суд#НАБУ