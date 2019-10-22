Суд над Микитасем: прокуратура просит увеличить залог до 300 миллионов гривень

До этого Микитасю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5,5 миллиона гривень.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда начала закрытую часть заседания по рассмотрению апелляционной жалобы прокуроров на решение суда об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, подозреваемому в организации аферы с недвижимостью Национальной гвардии.

Как передает корреспондент УНИАН, на закрытой части заседания судьи изучать материалы негласных следственных розыскных действий, а именно – распечатку разговоров Микитася с членами семьи, а также медицинские данные о состоянии здоровья Микитася.

На открытой части прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры попросил суд отменить решение Высшего антикоррупционного суда, согласно которому Микитасю была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 миллионов гривень, и вынести новое решение, избрав мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 300 миллионов гривень.

Читайте такжеАфера с жильем на 80 миллионов: экс-нардепу Микитасю назначили залог в 50 раз меньший, чем просила САППрокурор отметил, что Микитась может скрываться от следствия или оказать давление на свидетелей.

В свою очередь адвокаты Микитася попросили суд оставить в силе решение суда первой инстанции, по которому Микитась вышел из следственного изолятора под залог в 5 миллионов гривень.

Также следует отметить, что сам Микитась назвал обмен земли, которая выделялась Нацгвардии в центре Киева, на квартиры для нацгвардейцев на окраине столицы обычной хозяйственной операцией. По его словам, все, о чем говорил прокурор, является бессмыслицей.

Кроме того, подозреваемый опроверг данные следствия, которое утверждало, что он обладает активами на 3 миллиарда гривень.

Ожидается, что после закрытой части заседания суд начнет прения между сторонами процесса, а затем удалится в комнату для совещаний принимать решение.

Как сообщал УНИАН, 14 мая детективы НАБУ провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии потеряло активы на 81,64 миллиона гривень.

15 мая НАБУ сообщил о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 миллиона гривень экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 миллиона гривень. После внесения денег он вышел из СИЗО.

Майбороде избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 миллиона гривень, Гринчук – в виде залога в 1,5 миллиона гривень.

18 июля было сообщено о подозрении четвертом участнику схемы по завладению имуществом Нацгвардии, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

3 октября стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату от группы «Воля народа» Микитасю в организации аферы с недвижимостью Нацгвардии.

4 октября Высший антикорсуд выбрал Микитасю меру пресечения в виде залога в размере 5,5 миллиона гривен. 8 октября за него был внесен залог.