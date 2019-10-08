Экс-нардеп Микитась вышел под залог в размере 5,5 миллионов гривень

Пока неизвестно, кто именно внес залог за Максима Микитася.

За бывшего народного депутата Максима Микитася внесли залог.

Об этом сообщает пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии РБК-Украина.

Как отмечается, за нардепа внесли залог в размере 5,5 млн гривень. Пока неизвестно, кто именно внес залог за Максима Микитася.

"Да, внесен залог", - подтвердила пресс-секретарь САП.

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Как сообщал УНИАН, 14 мая детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски прошли в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии потеряло активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ сообщило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн. После внесения средств он вышел из СИЗО.

Майбороде избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчук - в виде залога в 1,5 млн грн.

18 июля было сообщено о подозрении четвертому участнику схемы по завладению имуществом Нацгвардии, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

3 октября стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату от группы «Воля народа» Микитасю в организации сделки с недвижимостью Национальной гвардии.