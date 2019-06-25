США не ставили условием встречи Трампа с Путиным освобождение украинских моряков – Кремль
В Кремле заявили, что Соединенные Штаты Америки не ставили вопрос об освобождении украинских моряков как условие встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос, ставила ли американская сторона условием встречи глав США и России освобождение украинских моряков.
Он подчеркнул, что подготовка к этой встрече в рамках «Большой двадцатки» ведется. «Мы не исключаем, что такая встреча может состояться», - сказал Песков.
Он также подтвердил, что прошедшую встречу секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с коллегами из Израиля и США можно рассматривать как часть подготовки к встрече лидеров России и США.
«Да», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщал УНИАН, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 13 декабря 2018 года заявлял, что встреча президентов России и США невозможна, пока Москва удерживает украинские военные корабли и их экипажи.