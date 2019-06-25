У Путина прокомментировали возвращение России в ПАСЕ

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ в любом случае не намерена обсуждать статус Крыма на международном уровне.

В Кремле не считают, что возвращение российской делегации в ПАСЕ является началом признания Западом аннексии Крыма, однако в любом случае не намерены обсуждать статус полуострова на международном уровне.

Об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН, является ли, по мнению Кремля, возвращение России в ПАСЕ шагом к признанию Западом аннексии Крыма.

«Вы знаете, что появляются разные точки зрения у европейских представителей на этот счет. Вы знаете также позицию крымчан и позицию всех россиян, и позицию российского руководства: Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации, это субъект РФ. И какие-то вопросы, связанные с Крымом, не подлежат обсуждению ни с одной из стран, тем более на международном уровне», - сказал Песков.

При этом, по его мнению, нельзя расценивать решение ПАСЕ как признак изменения отношения европейских стран к аннексии Крыма Россией.

«Вряд ли можно говорить о том, что это является изменением доминирующей точки зрения», - отметил пресс-секретарь Путина.

«В данном случае мы полны терпения и решимости последовательно и терпеливо разъяснять ситуацию с Крымом, добиваясь, когда позиция наших европейских визави изменится», - сказал Песков.

При этом он назвал возвращение российской делегации в ПАСЕ «победой здравого смысла».

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«Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла, ибо Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации», - убежден Песков.

На просьбу прокомментировать звучащие сейчас критические высказывания о том, что РФ не выполнила ни одного требования ПАСЕ, и ей не место в этой организации, Песков отметил: «Я порекомендовал бы критикам обратить внимание на резолюцию, которая принята ПАСЕ».

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила её представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма. В связи с этим Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

Сегодня, 25 июня, ПАСЕ приняла резолюцию «Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования». Документ поддержали 118 парламентариев, против - 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

Принятие резолюции создает возможность для снятия санкций с российской делегации. Теперь делегация РФ сможет принимать участие в работе Ассамблеи без выполнения никаких условий, касающихся восстановления территориальной целостности Украины.

Украинская делегация обратится к Верховной Раде о срочном рассмотрении вопроса о приостановлении участия Украины в работе ПАСЕ.