Интерпол объявил Княжицкого в розыск за изнасилование

На сайте Интерпола сообщается, что Николая Княжицкого разыскивают за изнасилование.

Украинского депутата объявили в розыск по запросу Камбоджи, передает "Украинская правда".

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Как известно, ранее Николай Княжицкий подал заявление в милицию по поводу угроз и давления на него со стороны иностранных спецслужб и российских пропагандистов путем "предоставления ложных данных в иностранных и международных правоохранительных органах, которые были инспирированы российскими спецслужбами и сфальсифицированы уголовные преследования в странах третьего мира".

Отметим, что Николай Княжицкий в Раде занимает должность руководителя комитета по вопросам культуры и духовности.