Гройсман подписал закон о признании отдельных районов двух областей оккупированными территориями

Как сообщается на сайте парламента, спикер подписал документ сегодня.

Как сообщал УНИАН, 17 марта парламент принял постановление о признании отдельных районов Донбасса временно оккупированными территориями.

Согласно документу, Верховная Рада постановляет признать временно оккупированными территориями отдельные районы, города, поселки и села Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления, до момента вывода всех незаконных вооруженных формирований, а также Вооруженных сил Российской Федерации, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины и восстановления полного контроля Украины за государственной границей Украины.

Читайте такжеЛуценко: ВР унормирует статус территорий, которые признала "оккупированными"Постановление вступает в силу со следующего дня после его опубликования.