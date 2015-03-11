В Минобороны объяснили, почему приходится покупать старую бронетехнику за рубежом (фото)

Об этом написал на своей странице в Фейсбук украинский волонтер, советник президента Юрий Бирюков.

"Последние двое суток опять пошел "разгон" темы про склады бронетехники. [Мол] они у нас полны-полнешеньки, но генералы-коррупционеры не хотят эту технику восстанавливать (...). Все это рагоняют те, кто не имеет даже приблизительного понимания того, что это такое - техника на консервации. Так уж сложилось, что и я, и Nelly Stelmakh, имели отношение к попыткам разконсервации. Два десятка БТР-70 со склада в Артемовске, десяток БТР-80 со склада под Николаевом", - написал Бирюков.

По его словам, можно перебрать законсервированный БТР до винтика, но толку не будет.

"Коробок от БТР действительно много. 70-ки, реже 80-ки, иногда 60-ки. Много корпусов БРДМ. Но внутри все - тухлое. Если БТР простоял 30 лет под открытым небом - то это просто большая груда бесполезного и нежизнеспособного металла. И после громадной работы по восстановлению - он проедет 200-300 км и сдохнет. Причины: качество запчастей, отсутствие запчастей, отсутствие технологий и специалистов. Это все - техника 60-х, 70-х годов. Старая и дохлая", - написал Бирюков.

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По словам волонтера, найти современные детали для ремонта старой техники непросто и дорого.

Например, эксперимент с поставкой новых дизельных двигателей УТД-20 на БТР-70 с треском провалился и теперь два десятка модернизированных БТР-70 стоят "мертвым грузом" в 25й ВДВ, пишет Бирюков.

"А давайте поставим на БТР-70 импортный движок?! Давайте! Купите! Преодолейте негласное эмбарго, договоритесь с Iveco/Mercedes/Deutsch. (...) У нас есть производство двигателей? Нет. У нас возможно развернуть производство двигателей? Наверное можно, в длинно-срочной перспективе это точно будет сделано. Сроки измеряются годами, такое производство не запустить за 2-3 месяца", - пишет советник президента.

"Гнусный Спартан, не менее спорный Барс, Кугуар - почему возникли эти машины? Кто-то хоть пытался понять? А на поверку выясняется, что это чуть ли не единственный путь сейчас заполучить технику с двигателем - купить переработанный и несовершенный готовый экземпляр", - заявляет Бирюков.

Просьба - если хотите участвовать в волне "на складах много техники", то самоустранитесь из моего Фейсбучика. Если кто-то что-то хочет доказать - готов (ЛЕГКО!) предоставить БТР-70. Поколупаетесь, это увлекает. Первые месяца два.