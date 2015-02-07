Полк «Азов» получил шесть броневиков «Спартан» с противотанковыми ракетами

Бойцам специального полка «Азов» передали 6 современных бронеавтомобилей «Спартан».

Как сообщает пресс-служба МВД, церемония состоялась на учебном полигоне Национальной гвардии Украины в Новых Петровцах под Киевом.

В мероприятии приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков и и.о. командующего Нацгвардии Николай Балан.

Бронеавтомобили «Спартан» оснащены интегрированным комплексом, в состав которого входят пульт дистанционного управления и противотанковая управляемая ракета. Оператор выбирает цель, осуществляет пуск ракеты и сопровождает цель в ручном или автоматическом режиме. Комплекс, которым оснащены «Спартаны», способен поражать бронетехнику с комбинированной или монолитной броней с динамической защитой. Кроме того, эта система огня способна уничтожать танки и вертолеты.

Переданная полку «Азов» техника в ближайшее время отправится в зону проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Военным правоохранителям также продемонстрировали современные образцы бронетехники и вспомогательного транспорта: бронетранспортер БТР-3Е, командно-штабной автомобиль, несколько образцов эвакуаторов. Также среди представленных образцов – бронеавтомобиль «Раптор», который выпускает отечественное предприятие КрАЗ.