Гончаренко не имеет никакого отношения к событиям в Одессе 2 мая - советник Авакова

Задержанный сегодня в Москве депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко не имеет никакого отношения к событиям в Одессе 2 мая.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Алексей Гончаренко не имел никакого отношения к событиям в Одессе 2 мая. На него не было дано показаний ни с одной, ни с другой стороны противостояния во время тех событий", - отметил он.

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"Также сообщаю, что в Одессе не было признано потерпевшими ни одного гражданина Российской Федерации или граждан какого либо другого государства. Все 48 трагически погибших в тот день граждан - были гражданами Украины. Все раненные в тот день, также были гражданами Украины", - добавил Геращенко.

Советник Авакова подчеркнул, что задержание депутата Гончаренко без должных на то оснований ставит "Путинскую Россию" в один ряд с террористической организацией "Исламское государство", которая "которая берет в заложники и отрубает головы иностранцам не смотря на то, что это журналисты или сотрудники благотворительных организаций, только потому что им там так захотелось".