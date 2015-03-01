Гончаренко не имеет никакого отношения к событиям в Одессе 2 мая - советник Авакова

18:40, 01 марта 2015
Политика
11151 0

Геращенко подчеркнул, что задержание депутата Алексея Гончаренко без должных на то оснований ставит "Путинскую Россию" в один ряд с террористической организацией "Исламское государство". 

goncharenko.od.ua

Задержанный сегодня в Москве депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко не имеет никакого отношения к событиям в Одессе 2 мая.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Алексей Гончаренко не имел никакого отношения к событиям в Одессе 2 мая. На него не было дано показаний ни с одной, ни с другой стороны противостояния во время тех событий", - отметил он.

Читайте также"Антимайдан" обвиняет задержанного нардепа Гончаренко в причастности к пожару в Одессе 2 мая

"Также сообщаю, что в Одессе не было признано потерпевшими ни одного гражданина Российской Федерации или граждан какого либо другого государства. Все 48 трагически погибших в тот день граждан - были гражданами Украины. Все раненные в тот день, также были гражданами Украины", - добавил Геращенко.

Советник Авакова подчеркнул, что задержание депутата Гончаренко без должных на то оснований ставит "Путинскую Россию" в один ряд с террористической организацией "Исламское государство", которая "которая берет в заложники и отрубает головы иностранцам не смотря на то, что это журналисты или сотрудники благотворительных организаций, только потому что им там так захотелось". 

Допис by Anton Gerashchenko.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter