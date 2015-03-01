Гройсман призвал принять срочные меры по освобождению Алексея Гончаренко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман обратился к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину с тем, чтобы срочно принять меры по освобождению народного депутата Украины Алексея Гончаренко, задержанного в воскресенье в Москве во время траурного шествия в память убитого оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает пресс-секретарь Председателя ВРУ.

«Народный депутат Украины пользуется дипломатическим иммунитетом, и его задержание является нарушением норм международного права», - подчеркивается в сообщении.

«Сейчас наши дипломаты пытаются с ним связаться и помочь. Я звонил Алексею, но он не отвечает», - написал в Facebook Гройсман, а также отметил, что «мы делаем все возможное, чтобы помочь ему. Далее буду информировать о том, что делаем и что удается сделать».

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Как сообщал УНИАН, в Москве задержан депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Об этом Гончаренко сообщил через Facebook. Он написал, что приехал на марш памяти Бориса Немцова.

«Меня задержала полиция. Отвели в автозак, отбирали паспорт. Потом паспорт вернули и вывели из автозака, ударили. Сейчас держат возле автозака, не отпускают. Я ничего не выкрикивал, плакатов и флагов не нес – задержали просто за футболку. Сейчас ведут в отделение полиции», - написал Гончаренко.

На его странице в Facebook также размещены фото, на которых запечатлены люди на марше памяти Немцова, полицейские, а также сам Гончаренко. На одной из фотографий депутат в футболке с портретом Немцова и надписью: «Герої не вмирають».

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Кроме того, в социальных сетях о якобы задержании Гончаренко пишут некоторые граждане России. Также появились фотографии, на которых виден через решетку человек, похожий на Гончаренко, сидящий на скамье в каком-то помещении.

Как сообщал УНИАН, Алексей Гончаренко является инициатором в Одессе различных акций, направленных против агрессии РФ. Например, установки билбордов по случаю Дня Военно-морского флота со словами из популярной песни футбольных фанатов о президенте РФ Владимире Путине: «Ла-Ла-Ла!», также – билбордов «Вова! Не делай маме нервы!» и т. д.