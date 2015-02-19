В Раде хотят создать ВСК по расследованию деятельности руководства Торгово-промышленной палаты

Парламентарий отмечает, что к ней обращаются предприниматели с просьбой принять меры чтобы остановить коррупционные действия руководства ТПП Украины.

Торгово-промышленная палата Украины, будучи негосударственной организацией, наделена целым рядом государственных функций. В частности, законодательством ему предоставлены полномочия свидетельствование обстоятельств форс-мажора, определен уполномоченным органом по выдаче сертификатов о происхождении товаров и определен порядок формирования тарифов на такие услуги.

Политик отметила, что организацией до сих пор руководит ставленник Виктора Пшонки Геннадий Чижиков, который продолжает работать по «схемах Януковича». В руководстве ТПП уже после Революции достоинства советником председателя осталась жена экс-генпрокурора Виктора Пшонки Ольга.

«Представители бизнеса отмечают, что руководство ТПП продолжает работать по «схемам Януковича». Нужны документы, в первую очередь, выдаются фирмам, приближенным к беглого президента и часто без должных оснований. А другим предпринимателям приходится проходить сети коррупционных схем или оставаться без необходимых документов», - отмечает Ирина Суслова.

Чтобы расследовать все эти факты нардеп инициировала создание Временной следственной комиссии парламента. Согласно процедуре уже направлены соответствующие письма всем фракциям парламента.

Ирина Суслова считает, что следует дополнить законодательство о люстрации, чтобы под его действие попадали также руководители всех организаций, которые выполняют регуляторные и другие, по сути, государственные функции.

Народный депутат также обращает внимание на тот факт, что господин Чижиков является многолетним другом и партнером семьи Виктора Пшонки. Еще в 2003-м году он возглавил Донецкую ТТП, заменив на посту Ольгу Пшонку (жену Виктора Пшонки), которая, однако, стала его заместителем. А уже 2013-го года Чижиков возглавил ТПП Украины, взяв в советники Ольгу Пшонку. Более того, в СМИ появлялась информация о том, что Ольга Пшонка до последнего времени был советником Президента ТПП Украины.

Для проверки информации относительно нынешней должности Ольги Пшонки направлено соответствующее письмо в Торгово-промышленную палату. А также парламентарий просит Государственную пограничную службу предоставить информацию, пересекал последнее время Чижиков границу Украины. Чтобы выяснить, не бывал он в последнее время в России с целью консультаций с кланом Януковича.

«Мы зачистим Украину от остатков власти Пшонки и Ко. Убеждена, что с группой нардепов-единомышленников мы добьемся этого всеми доступными методами», - резюмировала Ирина Суслова.